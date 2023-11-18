Taylor Swift'e turne şoku! Genç hayranı konser alanında hayatını kaybetti

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen 33 yaşındaki ABD'li şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesi sırasında meslek hayatının asla unutamayacağı kötü sürprizlerinden birini yaşadı.

Swift'in, Eras adını verdiği turnesinin Brezilya ayağında kendisini izlemek için konser alanına gelen 23 yaşındaki Ana Clara Benedives adlı hayranı kalp durması sebebi ile hayatını kaybetti. Genç kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konserin ardından Instagram'dan oldukça duygusal bir açıklama yayınlayan Taylor Swift şunları yazdı:

"Bu sözleri yazdığıma inanamıyorum ama bu geceki şovumdan önce bir hayranımızı kaybettiğimizi kalbimin paramparça olduğunu söylüyorum. Bundan ne kadar etkilendiğimi size anlatamam bile. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu gerçeği dışında sahip olduğum çok az bilgi var. Bu konu hakkında sahnede konuşamayacağım çünkü bu konu hakkında konuşmaya çalıştığımda bile kendimi kederden bunalmış hissediyorum. Şimdi bu kaybı derinden hissettiğimi ve kırılan kalbimin hayranımın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söylemek istiyorum. Bu turu Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde bu olacağını düşündüğüm son şeydi."

Taylor Swift, Brezilya turnuesi kapsamında. Rio de Janeiro'da iki konser daha verecek. Swift daha sonra 2023 turunun son durağı olan Sao Paulo'ya geçecek.





