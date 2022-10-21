Taylor Swift Spotify'ı çökertti

Son dönemde eski şarkılarını yeniden kaydetmeye odaklanan Swift'in iki yıl aradan sonra yepyeni albüm yayımlayacak olması hayran kitlesinde heyecan yaratmıştı.

Spotify'ın Twitter'da albümün yayımlandığını duyurmasının ardından binlerce kullanıcı müzik platformuna erişim sorunu yaşadı.

Sorun hem Android hem iOS kullanıcılarında görüldü.



Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadığını söylerken uygulama bazı kişilerde "İnternet bağlantısı yok" hatası verdi.



Web sitelerdeki kesintileri takip eden Downdetector'a göre Swift'in albümü çıktıktan yaklaşık bir saat sonra (Türkiye saatiyle 08.10) 7 bin 899 kullanıcı Spotify'da sorun yaşadığını bildirdi.

Spotify'daki aksamanın çok beklenen albümün yayımlandığı saatlere denk gelmesi Twitter'da gündem oldu.



