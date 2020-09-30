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Taylor Swift, Whitney Houston’ın 33 yıllık rekorunu kırdı

30.09.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Taylor Swift, Whitney Houston’ın 33 yıllık rekorunu kırdı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 2012'de hayatını kaybeden "dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı" Whitney Houston'ın rekorunu kırdı.

30 yaşındaki Taylor Swift, Billboard 200 listesinde birinci sırada en uzun süre kalan kadın sanatçı olarak, Whitney Houston’ın 30 yılı aşkın süredir elinde bulundurduğu rekora sahip oldu.

Swift, sekizinci albümü Folklore ile yedi haftadır Billboard 200 listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu da Swift’in kariyerinde listede lider olarak yer aldığı hafta sayısını 47’ye çıkarıyor. Houston bu başarıyı 46 hafta boyunca sürdürebilmişti.

Whitney Houston, 1985’te kendi adıyla çıkardığı albümle 1986’da Billboard 200 listesinin bir numarasına çıkmıştı. Houston, Billboard 200 rekorunu 1987’de kırmıştı.

Billboard listesinde şu ana kadar en uzun süre bir numarada kalansa 132 haftayla The Beatles grubu oldu.

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