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  4. Tayt tulumları tek tek denedi! Yasmin Erbil'in pozlarına yorum yağdı

Tayt tulumları tek tek denedi! Yasmin Erbil'in pozlarına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 13:29
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Mehmet Ali Erbil'in kızı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasmin Erbil son olarak yatak odasında ayna karşısına geçip tayt tulumları denedi. O pozlara yorum yağdı.

Tayt tulumları tek tek denedi! Yasmin Erbil'in pozlarına yorum yağdı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil zaman zaman açıklamaları zaman zaman da paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bir süredir Survivor'a katıldıktan sonra adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil yine adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil yatak odasında ayna karşısına geçip kısa tayt tulumları denedi ve takipçilerine de hangisinin daha güzel olduğunu sordu.

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Ancak Erbil'in paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Kimi ünlü ismin bu hallerini "Olmamış" diyerek yorumlarken kimi de "Ne giysen olur" yorumlarında bulundu.

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SEVGİLİSİ PAYLAŞIMLARDAN HOŞLANMIYOR

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getiren Yasmin Erbil, "Sevgilim birazcık laf ediyor ama ben çok eğleniyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ettiğim de oluyor. Bazen kendimi yanlış ifade edebilsem de orası benim eğlendiğim yer." demişti.

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Yasmin Erbil
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