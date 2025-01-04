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Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber! Rizespor karşısında devam edememişti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 16:12
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasıda deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'tan siyah - beyazlılara kötü haber geldi. Başarılı savunmacının, uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber! Rizespor karşısında devam edememişti...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor’la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Tayyip Talha Sanuç’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş rizespor
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