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Taze gelin Selin Demiratar ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Demiratar önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Taze gelin sürpriz nikahı hakkında ilk kez konuştu.

Taze gelin Selin Demiratar ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu önceki gün İstinye Park'ta alışveriş mağazalarını turlarken gazetecilerin sorularını yantladı.

Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi (47) ile 5 gün önce evlenen ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendiği iddialarına yanıt verdi.

Demiratar gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Evet, haberler doğru arkadaşlar. Kısa süre önce aile arasında evlendik.” Demiratar, “Sürpriz mi oldu sizin için?” sorusuna gülümseyerek yanıt verdi: “Hayır, sürpriz olmadı. Uzun zamandır planlıyorduk. Ailelerimiz de biliyordu. Sadece aile arasında ufak bir tören olsun istedik.”

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