Taze ve kuru bamya zorladı! Masterchef Muratcan eleme potasında!

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada Şirin, Kerem, Yudum, Beyza, Erim ve Zübeyde potadaydı.

21 Eylül akşamı yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı da belli oldu. Şefler bu hafta yarışmacıların bamya ile bir tabak hazırlamasını istedi. Taze ve kuru bamya verilen yarışmacılardan yaratıcı tabaklar istendi.

Ancak tüm yarışmacılar bamya konusunda başarılı olamadı.

Şefler hem Muratcan'ın hem de Akın'ın tabaklarının sıkıntılı olduğunu ve bamyayı iyi bir şekilde kullanamadıklarını dile getirdi.



Muratcan tabağını anlatırken "Tabağımın adı bamyanın 3 hali" dedi. Ancak tabak şefleri çok da tatmin etmedi.

Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı çıkaran isimler Emre, Ezgi, Bera ve Ayşe oldu. Son ikiye ise Muratcan ve Akın kaldı.

MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı Muratcan oldu.