Taziye kurulan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 43 oldu

Van’ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 43 oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehir merkezinde riskin arttığını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda tekrar uyardı.

Ortanca Mahallesi’nde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15’e yükselmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından da Ortanca Mahallesi’ne taziye kurulmuştu. Eraygen ailesi mensupları ve taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, muhtar Yönten görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ’dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden ve taziyeyi kuran Eraygen ailesinden 23 kişide; Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallesinde ikamet eden Eralan ailesinden 7 kişide, İskele ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Acar ailesinden 9 kişide, Ortanca Mahallesi’nde ikamet eden Erçağlar ailesinden 1 kişide, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi’nde ikamet eden Sönmez ailesinden 1 kişide, Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden Gökçek ailesinden 1 kişide ve Antalya’dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide korona virüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tedavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.