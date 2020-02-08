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TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

GİRESUN HABERLERİ  | 08.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Giresun Barosu avukatları ile "Seri Yargılama Usulü" seminerinde bir araya geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Giresun Barosu avukatları ile "Seri Yargılama Usulü" seminerinde bir araya geldi. Feyzioğlu, Giresun Barosunun TBB yönetiminde olduğunu belirterek, TBB’yi Giresun’un yönettiğini söyledi.
Giresun’da bir otelde gerçekleşen seminere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir ve çok sayıda avukat katıldı. Feyzioğlu, "Giresun yönetimimizde olarak Türkiye’de söz sahibidir. Bugün burada seri muhakeme konuşacağız ancak şunların da altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye’de 50 binin üzerinde meslektaşım ay sonunu nasıl getireceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Bu şartlar altında iken sağlıklı hiçbir şey olamaz. Bu sorunlar aynı zamanda benim de sorunlarım bunları çözmek zorundayız. Mesleki dayanışma içerisinde birbirimizi kollamalıyız. Dayanışma ruhu çok önemli ve biz bunu başaracağız” dedi.

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Ebru Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Neslihan Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
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Ertekin Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
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