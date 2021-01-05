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TBB’ den Döşemealtı’na son model çöp kamyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2021 13:09 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeye hibe edilen çöp kamyonunu teslim aldı.

TBB’ den Döşemealtı’na son model çöp kamyonu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeye hibe edilen çöp kamyonunu teslim aldı. Başkan Genç, hibe çöp kamyonunun ilçeye kazandırılmasına katkı sağlayan İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk’a teşekkür etti.
Çok daha temiz bir Döşemealtı için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunu 14,5 ton kapasiteli 2020 model (BMC) çöp kamyonuyla güçlendirdi. Başkan Genç sabah saatlerinde teslim edilen kamyonun direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. Başkan Turgay Genç, Emeği geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Genç, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Döşemealtı hizmetin en iyisine layık. Ekip arkadaşlarımla birlikte en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen sıfır kilometre Çöp Kamyonu ile araç filomuzu güçlendirdik. Daha temiz bir Döşemealtı için çalışıyoruz” dedi.

TBB’ den Döşemealtı’na son model çöp kamyonu

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