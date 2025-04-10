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  4. TBF Disiplin Kurulu, Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu, Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 20:06
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TBF Disiplin Kurulu, Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu, Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

TBF'den yapılan açıklamada, ligde Galatasaray ile oynadığı müsabakadaki salon ve seyirci olayları nedeniyle Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 400 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a ise Türk Telekom maçındaki kişilik haklarına saldırısı sebebiyle 75 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Bursaspor Yörsan'a da Beşiktaş Fibabanka maçındaki salon ve seyirci olayları ile taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle toplamda 185 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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