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TBL: Manisa BBSK: 97- Finalspor: 64

31.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 97-64 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK’da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 16. Hafta karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Tolga Edis, Benhür İrcel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (36), Arda, Faik (5), Kaan (3), Tolga (9), Eren (2), Ramazan (12), Gökhan, Calvin (10), Alican (3), Umut (7), Recep (10)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Finalspor: George (12), Terrell (12), Onur (5), Göktürk (8), Ömer (4), Gurur (5), Murat (10), Doğancan, Emirhan, Mustafa (2), Volkan (9),
Baş Antrenör: Berat Gök
1.Periyot: 16-15
2.Periyot: 19-11
3.Periyot: 32-23
4.Periyot: 30-15
Maç Sonucu: 97-64 Manisa lehine

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