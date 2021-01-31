TBL: Manisa BBSK: 97- Finalspor: 64

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 97-64 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK’da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 16. Hafta karşılaşması

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam, Tolga Edis, Benhür İrcel

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (36), Arda, Faik (5), Kaan (3), Tolga (9), Eren (2), Ramazan (12), Gökhan, Calvin (10), Alican (3), Umut (7), Recep (10)

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Finalspor: George (12), Terrell (12), Onur (5), Göktürk (8), Ömer (4), Gurur (5), Murat (10), Doğancan, Emirhan, Mustafa (2), Volkan (9),

Baş Antrenör: Berat Gök

1.Periyot: 16-15

2.Periyot: 19-11

3.Periyot: 32-23

4.Periyot: 30-15

Maç Sonucu: 97-64 Manisa lehine

