TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bursa'da misafir öğrencilerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite eğitimi için yurt dışından Bursa'ya gelen gençlerle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Şentop, yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı değil, misafir olduğunu belirtti.

Milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar 18 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptığını, bu nedenle gençlere hitap etmeyi sevdiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi gönül coğrafyasında yaşayan bütün farklı renkten, dilden, farklı ırk kökeninden olan bütün insanların anavatanıdır. O bakımdan misafir demek bile aslında fazla, Türkiye hepimizin. Bursa'da 7 binin üzerinde bu şekilde misafir öğrencimiz varmış, bu önemli bir sayı. Şüphesiz bu öğrenciler kendi ülkelerinden belli bir başarı düzeyinin, yetenek düzeyinin üstünde, seçilerek buraya gelmiş öğrenciler. Biz bundan da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız, böyle bir iddianız olmalıdır. Tek tek bunu hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentteki üniversite ve yurt kapasiteleri hakkında bilgi verdi.

Misafir öğrencilerin huzur ve rahatı için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Aktaş, "Yurt sorunu yaşayan 250'ye yakın öğrencimizin konaklama sorununu çözdük. Yine kiracı olarak evlerde kalan öğrencilerimizin su faturalarında yüzde 50 indirim uyguluyoruz. İki üniversitemizde çorba çeşmelerimiz var. Bu sayede öğrencilerimiz güne sıcak çorba içerek başlıyor. Yine Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızla 15-29 yaş arası gençlerimize 4 GB ücretsiz internetten birçok alışverişlerde indirimlere kadar çeşitli fırsatlar sunuluyor. Bunun yanında 'Bursa’da Gençlik Yollarda' projemizle, gençlerimizin kentimizi daha iyi tanımalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa’da eğitim gören misafir öğrenciler adına söz alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Azerbaycanlı Şeker Hüseyinova da öğrencilere sağladıkları kolaylıklar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, günün anısına TBMM Başkanı Şentop'a Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) kursiyeri tarafından yapılan vazo hediye etti.

Etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yaklaşık 300 öğrenci katıldı.



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