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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ziyaret etti

04.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ziyaret etti

SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Salih Ayhan, ziyaret anısına Şentop'a çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yer aldı.

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