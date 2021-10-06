TBMM Başkanı Şentop, İtalya'ya gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 7'nci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Şentop, beraberindeki heyetle saat 16.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.



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