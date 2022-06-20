TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü.

Şentop'un, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile basına kapalı görüşmesi, yaklaşık yarım saat sürdü.



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