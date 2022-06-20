YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü

20.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü.

Şentop'un, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile basına kapalı görüşmesi, yaklaşık yarım saat sürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PAB Başkanı Pacheco: "Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı"PAB Başkanı Pacheco: "Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı"
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketiKars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Mustafa Şentop

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.