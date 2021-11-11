TBMM Başkanı Şentop, tarihi Sur ilçesini gezdi

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesini gezdi ve incelemelerde bulundu.

Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, İçkale Müze Kompleksi'ni gezdi.

Hz. Süleyman Camii ve 27 şehit sahabe kabirlerini ziyaret eden Şentop, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, daha sonra restore edilerek 2019 yılında ibadete açılan ata yadigarı 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'ni (Kurşunlu Camisi) inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop'a ziyaretlerinde, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

