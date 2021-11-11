YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. TBMM Başkanı Şentop, tarihi Sur ilçesini gezdi

TBMM Başkanı Şentop, tarihi Sur ilçesini gezdi

11.11.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, tarihi Sur ilçesini gezdi

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesini gezdi ve incelemelerde bulundu.

Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, İçkale Müze Kompleksi'ni gezdi.

Hz. Süleyman Camii ve 27 şehit sahabe kabirlerini ziyaret eden Şentop, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, daha sonra restore edilerek 2019 yılında ibadete açılan ata yadigarı 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'ni (Kurşunlu Camisi) inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop'a ziyaretlerinde, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Diyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldıDiyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Sur ilçesi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:08
İkindi
14:54
Akşam
17:18
Yatsı
18:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Murat Eczanesi
Yenisehir
Ninova Park Eczanesi
Baglar
Yenifiliz Eczanesi
Baglar
Derman Eczanesi
Baglar
Baran Eczanesi
Kayapinar
Doz Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.