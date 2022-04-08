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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da iftar programına katıldı:

08.04.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğudan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen göçmenlere kapıyı kapatanlar bu sefer Ukrayna'dan gelen büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Dünyanın dengeleri değişti"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğudan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen göçmenlere kapıyı kapatanlar bu sefer Ukrayna'dan gelen büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Dünyanın dengeleri değişti." dedi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlediği "Gönül Sofraları" iftar programına katılan Şentop, ramazanın Türkiye, dünya ve Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Dünyanın çok zor günlerden geçtiğini, ülkenin hemen yanı başında bir savaş yaşandığını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu savaşın bugüne dair etkileri var, bugünden sonra önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda ortaya çıkacak etkileri var. Avrupa ülkelerini biliyorsunuz, Afganistan'dan, Suriye'den göçmenler gelmesin diye birçok marifet sergilediler, para harcadılar. Akdeniz göçmenlerin, göçmen çocukların mezarı oldu. Akdeniz göçmen mezarlığına döndü."

Şentop, Avrupa'nın Afrika'dan gelen göçmenlere ayrımcılık yaptığını belirterek, "Ukrayna'dan herhalde 4 milyonun üzerinde 5 milyona doğru gidiyor, Avrupa'ya doğru yoğun bir göçmen akını var. Bunun 10 milyonu geçeceği söylenebilir. Şimdi doğudan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen göçmenlere kapıyı kapatanlar bu sefer Ukrayna'dan gelen büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Dünyanın dengeleri değişti." diye konuştu.

İşte böyle bir dönemde mübarek ramazan ayının yaşandığını vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Duaların kabul olduğu bir aydayız. Cenabıhak'a dua edelim. Milletimiz, devletimiz, Müslümanlar için insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Salgın sürecini yaşadık ve o günlerde eve kapanmak zorunda kaldık. 2 yıldır evimizde, yalnız başımıza, işte aile efradımızla sadece iftarlar yapıyorduk. O günler geçti, bugün işte böyle meydanda binlerce kişi hep beraber iftar ediyoruz. Bugünkü zorluklar da inşallah Allah'ın yardımıyla dualarımızla aşılacak."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de programda konuşma yaptı.

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