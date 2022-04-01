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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Bursa Valiliğini ziyaret etti

01.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Bursa Valiliğini ziyaret etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Bursa Valiliğine ziyarette bulundu.

Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üye milletvekillerinin, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kentte çocuk hakları alanında yapılan çalışmalar ve koruyucu ailelik hakkında sunum yaptı. Sunum sırasında koruyucu aileler de hazır bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, AA muhabirine, koruyucu ailelik uygulaması hakkında bir rapor hazırladıklarını ve bu kapsamda Bursa'da inceleme ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Koruyucu aileleri ziyaret ederek evlerine misafir olacaklarını belirten Katırcıoğlu, şunları anlattı:

"Valilik bünyesinde koruyucu ailelik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Burada yine koruyucu ailelerimiz ile bir araya geldik. Aynı zamanda yine çocukevlerinde çocuklarımıza ziyaretlerimiz olacak, ilk iftarı onlarla yapacağız. Onlarla zaman geçirerek ortamlarına bakacağız, kendilerinden ilk ağız olarak bu uygulamalarla ilgili düşüncelerini alacağız. Eğer koruyucu ailelik ile ilgili bir eksiklik varsa ya da düzeltilmesi gereken, eksik kalan ya da daha iyileştirilmesi gereken bir durum varsa onların tespiti için Bursa'dayız. Belediye ve kurumlar tarafından kentte çocuklarla ilgili yapılan çalışmaları da yerinde inceleyeceğiz. Sivil toplum örgütlerinin uygulamalarını inceleyeceğiz ve beraber hem koruyucu ailelik hem de Bursa ilinde çocukla ilgili güzel ve başarılı örneklerin Türkiye çapında duyulmasına özen göstereceğiz."

Katırcıoğlu, çalışmalarının 2 gün devam edeceğini sözlerine ekledi.

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