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  4. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medya ağlarının Türkiye'de temsilcilik açmasını değerlendirdi:

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medya ağlarının Türkiye'de temsilcilik açmasını değerlendirdi:

26.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Komisyon olarak temel tezimiz şuydu, Twitter Berlin'de hangi hukuka uyuyorsa, Facebook Madrid'de hangi mevzuata uyuyorsa, Amazon Londra'da, Linkedin Moskova'da hangi kurallara uyuyorsa Türkiye'de de aynı kurallara uysun istiyorduk çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Türkiye'deki hukuk, dünyadaki hukuk saatiyle aynı zaman dilimini göstermektedir" - "Sosyal medya mecralarının Türkiye'ye gelip temsilcilik açmalarını tarihi bir gelişme olarak görüyorum"

ERDAL TÜRKOĞLU - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağı sağlayıcılarının tamamının temsilcilik açtığını, bunu tarihi bir gelişme olarak gördüğünü söyledi.

Yayman, AA muhabirine, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'la önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Bununla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağı sağlayıcılarının Türkiye'ye temsilci atamalarının sağlandığını aktaran Yayman, şöyle konuştu:

"Geçen sürede YouTube, Twitter, Instagram, Google, Amazon, Pinterest, TikTok, Netflix, Dailymotion, Facebook ve Linkedin dahil olmak üzere tüm sosyal mecraların hepsi Türkiye'de temsilcilik açtı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü bu hem hukuki ve siyasi muhataplık hem de mali muhataplık sağlıyor. Aksi takdirde kişisel verilerin korunması anlamında yaşanan krizlerden çıkabilmek için bir muhatap gerekiyordu. Bu anlamda biz sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

- "Türkiye'deki hukuk, dünyadaki hukuk saatiyle aynı zaman dilimini göstermektedir"

Meclis'ten çıkmasının ardından ana muhalefet partisi başta olmak üzere yasaya itiraz edenler olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Onların tezi şuydu; Twitter, Instagram, Facebook Türkiye'de temsilcilik açmaz. Temsilcilikleri açıldı. Biz bundan mutluyuz. Komisyon olarak temel tezimiz şuydu, Twitter Berlin'de hangi hukuka uyuyorsa, Facebook Madrid'de hangi mevzuata uyuyorsa, Amazon Londra'da, Linkedin Moskova'da hangi kurallara uyuyorsa Türkiye'de de aynı kurallara uysun istiyorduk çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Türkiye'deki hukuk, dünyadaki hukuk saatiyle aynı zaman dilimini göstermektedir. Bu anlamda Türkiye evrensel ölçekte hukuk normlarının, standartlarının olduğu bir ülkedir. Sosyal medya mecralarının Türkiye'ye gelip temsilcilik açmalarını tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Bu konuda emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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