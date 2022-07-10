TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililerle bayramlaştı:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Dünya ile mukayese edildiğinde istihdamını en hızlı toparlayan, en çok istihdam sağlayan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu bir başarıdır, reel ekonomidir." dedi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Ilıcalar beldesinde düzenlenen programda teşkilat üyeleriyle bayramlaştı.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, huzur içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Denizin fırtınalı olduğu zamanlarda geminin ve kaptanın kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, dünyada çok güçlü ve tecrübeli liderler olmadığını, Türkiye'nin bu anlamda şanslı olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Partimizin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, istikrarlı bir lidere sahibiz. Kim ne derse desin özellikle bu zamanlarda çok önemli. Bu zor zamanlarda dağınık bir yapı olsaydı, güçlü bir parti olmasaydı, herkesin bir tarafa çektiği bir siyaset olsaydı Türkiye ne halde olurdu, bunu da kendimize sormamız lazım. Bu anlamda AK Parti'nin kıymetini çok daha iyi bilmemiz lazım."

AK Parti'nin çok köklü bir parti olduğunu, yüzyıllara dayalı bu milletin birikimi üzerine inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, milletin değerleriyle örtüşen, millet neyi istiyor ve ne bekliyorsa ona göre politika üreten bir parti olduğunu belirtti.

Başörtüsü meselesinden ana dile, insanların özgür şekilde fikirlerini ifade etmesine kadar son 20 yılda devrim niteliğinde birçok değişime ve reforma AK Parti'nin imza attığını aktaran Yılmaz, Türkiye'de gerçek anlamda demokrasiyi AK Parti'nin inşa ettiğini aktardı.

Yılmaz, "Vesayetçi bir demokrasiden normal bir demokrasiye geçmemizi sağladı. 15 Temmuz'dan sonra vesayetin kalan artıklarını da çok şükür bertaraf ederek toplumun hak ettiği demokrasiyi AK Parti sundu." ifadelerini kullandı.

Kalkınma noktasında da AK Parti'nin büyük devrimlere imza attığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün sıkıntılar var mı elbette var. Dünyada da bizde de var. Şimdi muhalefet ne yapıyor? İşin kolay yolunu bulmuş, dünyada ne sıkıntı varsa hepsi sanki bizim hükümetimizin yaptıklarının sonucuymuş gibi vatandaşa böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar veya yeni sistemin sonuçlarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, bu doğru değil. Pandemi ile dünya adeta hastalandı. Şimdi bu hastalıktan çıkış sürecinde ama daha tam normalleşmedi. Pandemi döneminde her şey adeta felç oldu. Devletler para bastı, harcama yaptılar, gelir elde edemediler. Bunun sonucunda ciddi bir enflasyon oluştu. Son 2 yılda dünya ekonomisindeki büyümenin 2 katı Türkiye büyüme kaydetmiş. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7'nin üstünde bir büyüme kaydettik. Bu bir göstergedir. Gerçek, reel ekonomide Türkiye'nin sorunu yok."

Salgının yoğun yaşandığı 2020 yılının Nisan ayından bu yana 5 milyondan fazla yeni istihdam oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'de 30 milyondan fazla insanın iş sahibi, çalışan konumda olduğunu bildirdi.

- "Türkiye'nin ihracatı 250 milyar doları geçecek"

AK Parti'li Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dünya ile mukayese edildiğinde istihdamını en hızlı toparlayan, en çok istihdam sağlayan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu bir başarıdır, reel ekonomidir. Her şey enflasyon, borsa ve döviz kuru demek değildir. Tabii ki onlar da önemli ama bir de işin gerçekleri var. Bu konulara tek taraflı değil, bütüncül bakmak gerekiyor. Büyümede ve istihdamda iyiyiz. İhracat 2020'de 170 milyar dolar bile değildi. 2021'de 225 milyar doları bulduk. Bu yıl Türkiye'nin ihracatı 250 milyar doları geçecek. Bu dünyaya mal satma rakamıdır. Bir de turizm başta olmak üzere hizmet ihracatımız var. Mal ve hizmet ihracatıyla 300 milyar doları aşan bir rakama ulaşıyoruz. Tarımda bu yıl verim yüksek, sanayide çarklar hızlı bir şekilde dönüyor. Bütün bunlar işin artı tarafları. İşin eksi tarafı ise enflasyon. Salgının etkileri, döviz piyasasındaki istikrarsızlıklar, emtia fiyatlarındaki artış bizde yüksek bir enflasyon oluşturmuş durumda. Bu da satın alma gücünde olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu soruna karşı ise 2 yönlü politikamız var. Bir taraftan büyümeyi, üretim ve istihdamı bozmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Enflasyon bir anda düşebilecek bir şey değil, kademeli düşürmeye çalışıyoruz. Bu gerçekleşene kadar vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz."

Programa, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Katkay, Merkez İlçe Başkanı Feyzi Kızıl, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.



