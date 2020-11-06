TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Akdağ KAEÜ konferansına katıldı:

KIRŞEHİR (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda ikinci evreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, Akdağ, Tıp Fakültesinin Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi kapsamında düzenlediği "Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Dönüşümsel Liderlik" konferansına online olarak katıldı.

KAEÜ'nün tüm bölümlerinde zorunlu hale getirilen Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersinin çok önemli olduğunu vurgulan Akdağ, Ahilik kültürü ve değerlerinin öğrencilere aktarılmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında bilgi veren Akdağ, dönüşüm öncesi fazla olan anne ölümlerinin azaldığını, vatandaş memnuniyetinin arttığını ve finansal olarak insanların rahatladığını aktardı.

Program ile Türkiye'deki sağlık kapsayıcılığının Avrupa değerlerine ulaştığına işaret eden Akdağ, "Vatandaşımız Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde sağlık alanında daha az para harcayarak sağlık hizmetini karşılıyor. Bunun yanı sıra anne ve çocuk sağlığında iyileşmeler yaşandı. Anne ölümlerinde azalma gerçekleşti. Nitelikli yatak ve yoğun bakım yatak sayısında da artış yaşadık ve bu artış sayesinde gelişmiş ülkelerin ilerisindeyiz." ifadesini kullandı.