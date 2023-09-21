TBMM'ye Fenerbahçe için ilginç başvuru!

TBMM Dilekçe Komisyonuna; Fenerbahçe'nin diziliş taktiğinin değiştirilmesine yönelik başvurunun yapılması sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'NİN SAHA DİZİLİŞ TAKTİĞİNİ YAZDILAR

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da Komisyona başvurarak Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talebin Dilekçe Komisyonunun yetki ve görev alanına girmediği belirtilerek, "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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