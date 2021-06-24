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TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: "Herkes yaptığı her işte önce emniyeti düşünecek"

24.06.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: "Herkes yaptığı her işte önce emniyeti düşünecek"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ve berindeki heyet Karabük'te incelemelerde bulunarak TCDD personeli ile görüştü.

"Emniyet Kültürü ve Farkındalık" treninde düzenlenen toplantılarla 3 il 4 ilçe ve 8 istasyonun ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, "TCDD 2. Bölge Müdürü Mehmet Rahmi Gül, mobil toplantı treninde, sorumluluklarında olan 420 kilometrelik yollar, istasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Devam eden ve yeni projeler masaya yatırıldı. İstasyonlarda personel ile görüşen Uygun, TCDD'nin hedefini ve gelişmelerini personel ile paylaştı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, demiryolu emniyetinin demiryolu işletmesinden önce geldiğini bildirdi.

Emniyetsiz bir işletmecilik yapılamayacağını vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdüründen, en ücra köşede çalışan arkadaşlarımıza kadar bu bilinci bu kültürü alması zaruridir. Bu kültürden uzaklaşmanın neticesinin sonuçları acı olmaktadır. Çalışanımız makinistimiz, işçimiz, yolcumuz bizim için çok önemli, en büyük değerimiz. Herkes yaptığı her işte önce emniyeti düşünecek. Biz biriz. Ayrımız gayrımız yok. Kurumsal olarak biriz, ülke olarak biriz. Tekerlek raydan ayrılamaz, bir bütündür. Yaptığımız her iş ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ekip ruhuyla çalışma bizlere çok şey kazandıracaktır. Biz hep birlikte TCDD'yiz."

Uygun'un Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile de görüştüğü bildirildi.

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