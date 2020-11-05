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TCDD heyeti Havza Belediye Başkanı Özdemir’i ziyaret etti

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

TCDD Sivas 4.

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey ve Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Bülent Cengiz, Demiryolu Bakım Müdürü Fatih Çubuk ve bakım şeflerinden oluşan heyet Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ettiler.
TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey Türkiye’nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demiryolunun modernize çalışmaları hakkında bilgiler aktararak Havzanıfn demir yolları için önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Demir yolları ilçemiz için çok önemli. İlçemize önemli katkılar sağlamakta. İnşallah Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesi ile bu önem daha da artacak. Havza OSB’de yapılması planlanan demir yolu hattı ile yükleme ve boşaltma istasyonu hem OSB’mize hem de Havzamıza ayrı bir güç katacaktır. Sayın Müdürüm ve beraberindekiler ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim ”dedi.

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