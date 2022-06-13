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"TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" hayata geçirildi

13.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" hayata geçirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki antrenörlerin teorik ve uygulamalı eğitim aldığı "TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgesel yapılması planlanan ve bu kapsamda Türkiye'nin 8 bölgeye ayrıldığı projenin ilk ayağı Marmara Bölgesi'nde 20 antrenörle başladı.

Yıl içerisinde belli periyotlarda gerçekleşecek eğitimlere antrenörlerin yanı sıra koordinatör olarak görev yapan antrenörler de katılabilecek.

Eğitim programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olmayan antrenörlerin katılımına da açık olacak.

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