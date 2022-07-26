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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'da temaslarda bulundu

26.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'da temaslarda bulundu

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'da temaslarda bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'nın Ereğli ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

Sarıgül, Ereğli T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, yerli malı üretmeyi ve kullanmayı teşvik eden bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Yerli otomobil TOGG'un son derece önemli olduğunu dile getiren Sarıgül, "Ekonomi milliyetçiliği yapan bir siyasi partiyiz. Bu nedenle sayın bakanımıza çağrıda bulunuyorum, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Ben kendim de TOGG kullanacağım. İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına, Alman arabalarına teşekkür ederiz. Onlara 'Güle güle.' diyoruz. Hoş geldin TOGG." dedi.

Sarıgül, cezaevindeki mahkumlara yönelik "genel af" çıkarılması çağrısını yineledi.

Salgın koşullarında hızlı yargılama yapıldığını ileri süren Sarıgül, "Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerindeki yoğunluğu hepimiz bilmekteyiz. Af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Af çağrımız vicdani bir çağrıdır. Bizim devletimiz şefkatlidir, merhametlidir, yapılan hataları affedecek kadar da yüce ve merttir." ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'da temaslarda bulundu

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