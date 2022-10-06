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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de "af" çağrısını yineledi

06.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de "af" çağrısını yineledi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını tekrarladı.

Sarıgül, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki basın açıklamasında, daha önce 9 Nisan tarihinde af çağrısını yaptığını hatırlattı.

Parti olarak yaptıkları af çağrısının ardından Türkiye'deki cezaevlerinin önünde açıklama yaptığını belirten Sarıgül, "Türkiye'de toplumsal barışın yeni baştan oluşması için kardeşlik hukukunun yeni baştan oluşması için Cumhuriyetimiz yüzüncü yıla girerken bir kez daha Gebze'den affet Türkiye'm, affet Türkiye'm..." diye konuştu.

Sarıgül, af çağrısının siyasi değil, vicdani bir talep olduğunu vurguladı.

Şu anda cezaevlerinde doğan ve hayatla buluşamayan binlerce çocuğun bulunduğunu dile getiren Sarıgül, "O nedenle anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm, anneanneler için affet Türkiye'm, babaanneler için affet Türkiye'm." dedi.

Af çağrısının, uyuşturucu satanları, kadın ve çocuk tacizcilerini, ülkeye ve bayrağa kast etmeye çalışanları kapsamadığını söyleyen Sarıgül, diğer siyasi partileri de "ülkedeki kardeşlik hukukunun güçlenmesi için af çağrılarına destek vermeye" davet etti.

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