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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Konya'da "genel af" çağrısını yineledi

04.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Konya'da "genel af" çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlara yönelik "genel af" çıkarılması çağrısını yineledi.

Mustafa Sarıgül, ilk olarak partisinin Konya il başkanlığı binasını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı.

Sarıgül, daha sonra beraberindeki partililerle geldiği Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde mahkum yakınlarını da yanına alarak yaptığı basın açıklamasında, 9 Nisan'dan bu yana Türkiye'nin birçok yerini dolaştığını söyledi.

Cezaevlerinin kapasitesinin üstünde bir dolulukta olduğunu ifade eden Sarıgül, "Af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Af çağrımız, toplumsal barışı sağlamak için, kardeşlik hukukunu sağlamak için, gülmeyen yüzleri güldürmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz şefkatlidir, vicdanlıdır. Devletimizin gönlü geniştir. Arzu ediyorum ki toplumsal barışı sağlayalım, tütmeyen ocakları tüttürelim. Konya'dan güzel Türkiye'me seslenmek istiyorum. Güzel Türkiye'm bu çocuklar için affet. Anneler, babalar, eşler için affet. Hoşgörü şehri Konya'dan tüm siyasilere sesleniyorum. Affet Türkiye'm, affet Türkiye'm." dedi.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Sarıgül, vatandaşlarla bayramlaşıp fotoğraf çektirdi.

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