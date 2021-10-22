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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de partisinin il başkanlığı binasını açtı

22.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de partisinin il başkanlığı binasını açtı

OSMANİYE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'de partisinin il binasının açılışına katıldı.

Sarıgül, açılışta, kötülemek ve karalamak için değil, çare ve çözüm bulmak için yollarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir enerji ve hayat sahasına ihtiyacı olduğunu belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişi Partisi iktidara hazırlık merkezimizin Osmaniye bürosunun açılışı için buradayız. Bu kapıdan giren hiçbir yurttaşımıza 'Siz dün hangi partiye oy verdiniz, siz nerelisiniz, hangi etnik kökendensiniz, dün ne yaptınız?' gibi soruları asla sormayız. Partimiz, Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk milliyetçiliğini savunan, örfünü, töresini, geleneklerini en güzel şekilde koruyan, bütün yurttaşlarımızın varlıklı ve mutlu olmasını isteyen bir siyasi partidir."

Konuşması sonrası partisinin Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Sarıgül, kentte esnaf ziyaretinde de bulundu.

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