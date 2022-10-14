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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi

14.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun" önerisi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'ın İskenderun ilçesinin Türkiye'nin 82. ili olması önerisinde bulundu.

Sarıgül, kentte bir kafede basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, İskenderun'un il kriterini taşıdığını söyledi.

Kentin ekonomik ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Sarıgül, "İskenderun bugün birçok il olan yerden daha da büyük, daha da önemli bir konumdadır. Anadolu'yu canlandırmamız lazım. Anadolu'yu canlandırmanın en önemli yerlerinden bir tanesi de hak etmiş olan İskenderun'u inşallah 82. ilimiz yapmayı öneriyoruz. Kaldı ki 100 tane il olmasını arzu ediyoruz. Bunlar üzerinde partimiz yoğun olarak çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençlerle buluşan Sarıgül, onların sorularını yanıtladı.

Sarıgül'e programlarında, TDP Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Rıza Nerse ile partisinin il ve ilçe başkanları da eşlik etti.

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