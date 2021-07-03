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TDV 29 Mayıs Okulları öğrencileri LGS'de önemli başarılar elde etti

03.07.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV 29 Mayıs Okulları Genel Müdürü Bahri Kahya: - "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz her öğretmeni eğitim tecrübesine bakarak büyük bir hassasiyetle seçiyoruz. Bu duruşumuz da başarıyı beraberinde getiriyor"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 29 Mayıs Okulları öğrencileri, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda Türkiye birinciliğinin yanı sıra önemli başarılar elde etti.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV 29 Mayıs Okullarından 2 öğrenci 86, 4 öğrenci 84, 3 öğrenci 83 ve 1 öğrenci 82 soruya doğru yanıt vererek başarılı oldu.

Sınava giren öğrencilerden 11'i yüzde 1'lik, 19'u yüzde 3'lük, 35'i yüzde 5'lik, 45'i yüzde 10'luk dilime girdi.

- "Gerek idare gerekse de eğitim kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz

TDV 29 Mayıs Okulları Genel Müdürü Bahri Kahya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz her öğretmeni eğitim tecrübesine bakarak büyük bir hassasiyetle seçiyoruz. Bu duruşumuz da başarıyı beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Disiplinli ve kaliteli eğitim anlayışı ile dünya standartlarında bir eğitim verdiklerini dile getiren Kahya, "29 Mayıs Okulları olarak öğrencilerimizin geleceklerini nasıl planlayacakları konusunda gerek idare gerekse de eğitim kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TDV bünyesinde 1993 yılında İzmir'de başladıkları eğitim serüveni ile binlerce öğrenciyi hedeflerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kahya, "Gerek akademik gerekse de bilimsel, sportif ve sanatsal her türlü bireysel ve kitlesel sınav, yarışma ve olimpiyatlarda elde edilen bölge, ulusal ve dünya şampiyonlukları hem bizleri gururlandırıyor hem de yeni başarılar için heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

LGS ve YKS gibi kitlesel sınavlara hazırlık sisteminde öğrencilerin yıl boyunca deneme sınavlarına katıldıklarını anlatan Kahya, bu sayede öğrencilerin kazanım eksiklerinin tespit edildiğini vurguladı.

Kovid-19 salgınının zorlu şartlarına rağmen öğrencilerin büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Kahya, öğrencilere desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailelerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kahya, 30 yıla yakın tecrübesiyle İzmir ve Ankara'da eğitim veren okullarını büyütmeyi amaçladıklarını da kaydetti.

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