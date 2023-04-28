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TDV gönüllüleri Hatay'da depremzede çocuklara etkinliklerle moral veriyor

28.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok etkili olduğu Hatay'da düzenledikleri etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalışıyor.

TDV gönüllüleri tarafından depremzede çocukların yaşadığı zor günlerden kurtulmalarına destek olmak amacıyla birinci etap Konya Konteyner Kent'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, yüzünü boyadıkları yaklaşık 400 çocuğa müzik eşliğinde çeşitli sportif hareketler yaptırdı.

İlahilerin de seslendirildiği etkinlikte, çocuklara çeşitli hediye oyuncaklar dağıtıldı.

"ÜZÜNTÜLER, ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay Çadır Kent Koordinatörü Necdet Gürsoy, AA muhabirine, depremzede çocuklarla çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini söyledi.

Konya Konteyner Kent'te 400 çocuğa yönelik etkinlik düzenlediklerini aktaran Gürsoy, "Resim, boya, sosyal ve sportif etkinlikler, dramalar, ilahiler, dualar ve bunların yanında oyunlar, müzikler, kitap okumaları gibi faaliyetler ve etkinlikler çocuklarımızı mutlu etmekte. Sevinçler nasıl paylaşıldıkça artıyorsa üzüntüler, acılar da paylaşıldıkça azalıyor." diye konuştu.

Gürsoy, depremzedelerin evlerine geçinceye kadar gönüllülerin çadır ve konteyner kentlerde faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

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Hatay Türkiye Diyanet Vakfı konteyner

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