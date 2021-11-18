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TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık'tan, Uluslararası İmam Hatip Lisesine ziyaret

18.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık'tan, Uluslararası İmam Hatip Lisesine ziyaret

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık'tan, Uluslararası İmam Hatip Lisesine ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Kasım Ayı Ara Tatil Kamp Programı"na katıldı.

Gineli öğrenci Abdoul Gadrı Diallo'nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Açık, TDV'nin eğitime büyük önem verdiğini söyledi.

Açık, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki herkese yardım eli uzattığını belirterek, "TDV, dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce öğrenciye Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat programı gibi projelerle eğitim imkanı sunmuş ve sunmaya devam etmektedir." dedi.

TDV'nin eğitimin yanında öğrencilerin inanç, bilim ve sanat dünyalarını inşa etmelerine aracılık ettiğini anlatan Açık, uluslararası imam hatip lisesi programlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"6 ilde, 9 farklı okulda, 80 farklı ülkeden mevcut 1115 öğrenci eğitim görmektedir. Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İmam Hatip Lisesinde de 56 ülkeden toplam 137 öğrencimiz eğitim görüyor. TDV olarak, uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz."

Açık, Müslüman gençlerin büyük bir ideale sahip olması gerektiğinin altını çizerek, "Burada aldığınız eğitim ile Müslüman coğrafyalara giderek, ülkelerinizde burada aldığınız eğitimi aktaracaksınız ve iyiliği oralarda yayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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