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TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

23.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar ile yol açma çalışması yürüten ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, çetin kış şartlarının etkisini göstermeye başlamasıyla Bolu Dağı geçişindeki mevkilerde araç yoğunluğu yaşandığı ve vatandaşların mağdur olabileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Mobil ikram aracını ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirdiklerini aktaran Açık, "Görevlilerimiz çarşamba günü kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte yola çıktı. Geceden itibaren vatandaşlara çorba, kek, bisküvi ve su ikramında bulundu. Ayrıca yol açma çalışması gerçekleştiren Karayolları ekipleri, kontrolleri sağlayan güvenlik güçlerine de ikramlarımızdan veriyoruz." dedi.

Açık, toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan her alanda yardım ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

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