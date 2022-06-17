YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Team Peugeot Totalenergies, Le Mans pilotlarını tanıttı

Team Peugeot Totalenergies, Le Mans pilotlarını tanıttı

17.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Team Peugeot Totalenergies, Le Mans pilotlarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Team Peugeot Totalenergies, Le Mans pilotlarını tanıttı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, tasarım felsefesiyle yarış pistlerine yeni bir anlayış getiren yeni Peugeot 9X8 Hypercar, Le Mans 24 Saat'te motor sporları tutkunları için ilk kez sergilenmesiyle dikkati çekmişti. Bununla birlikte Team Peugeot Totalenergies, 10 Temmuz’da ilk kez Monza'da pistlere çıkarken hangi pilotların hangi otomobili kullanacağını da resmen açıkladı.

İlk yarış İtalya’nın “Hız Tapınağı”nda olacak. Peugeot 9X8 Hypercar, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ilk kez 2022 serisinin 4’üncü ayağı olan Monza 6 Saatte (10 Temmuz) katılacak. İtalya’daki gösterisine; Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne #93 kapı numaralı araçla katılırken, James Rossiter, Gustavo Menezes ve Loic Duval ise #94 kapı numaralı Peugeot 9X8 Hypercar ile katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Wec Programı Teknik Direktörü Olivier Jansonnie, “Çok sayıda test seansı, ortaya çıkan verilerin incelenmesi, sürüş tarzları ve sürücüler arası ilişkilerin analizinin ardından 9X8'in Monza’daki ilk yarışı için iki ekibimizi belirledik. Aracın tasarım ve geliştirme süreci boyunca, tüm pilotlarımızın sağladığı deneyim, teknik veriler ve ekip ruhu kesinlikle çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.

Peugeot Sport ile ilgili en güncel gelişmelere "http://www.peugeot-sport.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandıİstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Gastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldıGastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldı
Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildiTrabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.