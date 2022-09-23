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  4. TEB Başkanı Üney'den "Büyük Eczacı Mitingi" açıklaması:

TEB Başkanı Üney'den "Büyük Eczacı Mitingi" açıklaması:

23.09.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eczacılar olarak, hep birlikte bir hak arama mücadelesinin içindeyiz. Bu mücadeleyi, hak ettiğimiz değeri alana kadar sürdürmeye de kararlıyız" - "16 Ekim'de, meslektaşlarımızla eczane çalışanlarımızla eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte Büyük Eczacı Mitingi'nde olacağız"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, eczacıların hak arama mücadelesinde olduğunu belirterek, "16 Ekim'de, meslektaşlarımızla eczane çalışanlarımızla eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte Büyük Eczacı Mitingi'nde olacağız." dedi.

Üney, 54 bölge eczacı odası başkanı ile TEB Genel Merkezi'nde "Büyük Eczacı Mitingi"ne ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki tüm eczacı odaları, 46 bini aşkın eczacı, 80 binden fazla eczane çalışanı ve eczacılık fakültelerinde eğitim alan öğrencilerle ilaç eczacılık hizmetlerinin sürdürülmesi, toplumun doğru, etkin ve güvenilir ilaca erişimi ve toplum sağlığının korunması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurgulayan Üney, eczacıların Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde de gösterdiği büyük özveriye dikkati çekti.

Üney, salgın döneminde 77 eczacı, 24 eczane teknisyeni, 2 eczacı odası çalışanının da görevleri başındayken yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Pandemi sırasında kaybettiğimiz meslektaşlarımız, bu onurlu mücadelenin kahramanlarıdır. Her birini saygı minnet, rahmet ve özlemle bir kere daha anıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Mesleğimiz ekonomik bir tehdit altında"

TEB Başkanı Üney, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nün bu yılki temasının "Daha Sağlıklı Bir Dünya İçin Eylemde Birleşmiş Bir Eczacılık" olarak belirlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, ülkemizde bu sene bugünü belki bayram havasında kutlayamıyoruz ama tam da temasına uygun bir şekilde mesleğimize sahip çıkıyoruz. Çünkü mesleğimiz, ekonomik bir tehdit altında. Bugün en temel işletme giderlerimizi dahi karşılayamadan, ecza depolarına olan borçlarımızı kredi borçlarıyla kapatarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Onun için şimdilik kaydıyla 'açığız' diyoruz. Çünkü yarın, ne olacağını biz de bilmiyoruz."

- "Hastaların ilaca erişim hakkı önündeki engeller kaldırılmalı"

Hastaların ilaca erişim hakkının önündeki engellerin de bir an önce kaldırılması gerektiğini aktaran Üney, "Bugün, hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı. Fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin kamu eczacıları açısından hakkaniyet ilkesini çiğnediği ve çalışma barışını bozduğu görüşünü ileri süren Üney, uluslararası standartlarda kaliteli bir eczacılık eğitimi için de Türkiye'de yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması gerektiğini ve bu konuda YÖK'e defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi.

Üney, kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi hizmetler ile sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılması ve eczacılara bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkının verilmesini istediklerini de bildirdi.

- "16 Ekim Pazar günü Büyük Eczacı Mitingi'nde olacağız"

TEB Başkanı Üney, şunları kaydetti:

"Eczacılar olarak, hep birlikte bir hak arama mücadelesinin içindeyiz. Bu mücadeleyi, hak ettiğimiz değeri alana kadar sürdürmeye de kararlıyız. Bizler, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza yemin ederek mezun olduk. Ve şimdi bu yeminin gereğini yerine getirmek için meydanlardayız.

Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla eczane çalışanlarımızla eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle Büyük Eczacı Mitingi'nde olacağız."

Üney, mitingin pazar günü Ankara'da düzenleneceği belirtti.

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