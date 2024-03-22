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Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 14:21
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İtalya’da gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik taciz suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya’nın Milano kentinde 2013 yılında gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik toplu tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası almıştı.

9 YIL HAPİS CEZASI

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Olayın ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi de 2017 yılında cezanın kendi ülkelerinde de geçerli olmasını kararlaştırmıştı. 9 yıllık cezasının ülkesinde çekmesi kararlaştırılan Robinho, Brezilya’nın Santos kentinde yaşadığı evinden alınarak tutuklandı.

TÜRKİYE'DE DE OYNAMIŞTI

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Futbolculuğunda Avrupa’da Real Madrid, Manchester City, Milan gibi kulüplerde forma giyen Robinho, Türkiye’de de Sivasspor ve Başakşehir’de oynamıştı.

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