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TechAnkara Tıbbi Cihaz, İlaç ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı tamamlandı

17.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TechAnkara Tıbbi Cihaz, İlaç ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı tamamlandı

Ankara Kalkınma Ajansının TechAnkara Tıbbi Cihaz, İlaç ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı tamamlandı ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, ilin ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren şirket ve girişimcilerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefine katkı sağlamak adına tasarlanan "İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı" başarıyla tamamlandı.

On gün süren eğitimler, ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi, Medical Device Regulation (MDR) Uygulanması, Tıbbi Cihazlarda Klinik Süreç, Tıbbi Cihazlarda Siber Güvenlik ve Veri, Tıbbi Cihazlarda Onaylanmış Kuruluşlar, Tıbbi Cihazlarda Testler ve Validasyonlar ile Tıbbi Cihazlarda Yönetimin Sorumluluğu başlıklarından oluştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, program katılımcılarına sertifikalarını takdim etti.

- Mentorluk desteği verilecek

Eğitimi tamamlayan firmalardan ve girişimcilerden değerlendirme sonucu seçilenlere, pazarı tanıma, ticarileştirme imkanlarını öğrenmeyle uluslararası bağlantı kurma, ürün, pazar doğrulama konularında mentorluk desteği sağlanacak.

Toplam 25 girişimci veya şirkete mentorluk hizmeti verilecek.

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