Tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman sahalara geri döndü! Yeni adresi çok şaşırttı...

Son olarak Moldova ekibi Zimbru'yu çalıştıran Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Karaman, 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile anlaşmaya vardı.

SON OLARAK ZİMBRU

Hikmet Karaman Zimbru'yu çalıştırdığı dönemde 18 maçta 2.11 puan ortalamasını tutturdu. Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları'na götürdü. Karaman, Süper Lig'de ise 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'u çalıştırdı.

IĞDIR FK'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağdaş Çavuş’un çalıştırdığı Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.