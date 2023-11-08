Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe-Trabzonspor maçında aldığı ceza sonrası düdük astığı iddia edildi!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin yankıları sürerken bazı hakem kararları çokça tartışmalara neden olmuştu.

9 MAÇ CEZA KARARI

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı.

HAKEMLİĞİ BIRAKTI İDDİASI...

Bu cezayı öğrenen Mete Kalkavan'ın ise, hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN: VAR'A OTURAN BİR ARKADAŞ...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.





