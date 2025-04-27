Tecrübeli teknik adam için sıcak gelişme! Galatasaray'dan Okan Buruk kararı... Sözleşmesine konulacak o madde dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HAREKAT BAŞLADI

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonun planlamalarına devam ediyor. Cimbom'da hem gelecek hem de gidecek futbolcular büyük merak konusu olmuştu. Ancak Aslan'da bu kez teknik direktör Okan Buruk hakkında flaş bir haber geldi. Galatasaray'ı son iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan, bu sezon da takımını zirveye yerleştiren teknik direktör Okan Buruk için harekat başladı.

15 MİLYON EURO

Okan Buruk'un gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıp yıllık ücretini 4 milyon euro'nun üzerine taşımak isteyen Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle daha geldi. Dursun Özbek yönetimi, Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu genç teknik adam için sözleşmeye tazminat koyma kararı aldı. Bu rakamın da 15 milyon Euro olması planlanıyor.