TED Koleji'nin Üsküdar'daki kampüsü tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Üsküdar Kolejinin yeni kampüsü düzenlenen programla tanıtıldı.

Üsküdar Çengelköy'de inşa edilen kampüs 1928'de kurulan TED Eğitim Kurumlarının 45. okulu olarak eğitime katkı sunacak.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğindeki açılışa eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu ile Lütfullah Kayalar, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun yanı sıra birçok eğitim gönüllüsü ve öğretmen katıldı.

Pehlivanoğlu, konuşmasında, eğitim sistemine 45 okulla hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

TED'in 1928'deki kuruluşundan bu yana ana misyonu doğrultusunda kaliteli eğitim verme gayretinde olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Bizim eğitim anlayışımız değerler üzerine oturan bir anlayıştadır. Amacımız değerleri olan bir toplum oluşturmaktır. Bize yüklenen diğer bir misyon da imkanı olmayan çocuklara eğitimi ulaştırmaktır. Bütün emeğimiz, gayretimiz ailesinde maddi yetersizlik olan çocuklarının önünü açmak." dedi.

İşlerinin insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, "Başta kız çocuklarımız olmak üzere devletimizin tüm imkanlarının zayıf noktalara aktarılmasını istiyoruz. Alınan vergilerin dezavantajlı çocuklara harcanmasını istiyoruz. Bir neslin yapması gereken şey kendisine emanet edilen değerleri taşımaktadır." diye konuştu.

- "Eğitim ekip çalışması demek"

Kaymakam Demiryürek ise Üsküdar'ın eğitim ve kültür konusunda İstanbul'da marka bir ilçe olduğunu söyledi.

Üsküdar'ı "ilim ve irfan kenti" olarak tanımladıklarını anlatan Demiryürek, "Üsküdar'da eğitim için çaba sarf ediyoruz. Eğitim ekip çalışması demek. Okullar, kurumlar ve buralarda çalışanlar bir bütün ve bütün unsurların dayanışması önemli. Bizim okullara bakış açımız en doğru, verimli, milletin ve vatanın menfaatine nasıl katkı sunarız, bunun mesaisini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "En önemli işimiz eğitim ve çocuklar"

Belediye Başkanı Türkmen de ilçede hizmete girecek TED Koleji'nin büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Binanın mimari olarak da güzel olduğuna dikkati çeken Türkmen şunları kaydetti:

"Umarım bu örnek binada örnek nesiller yetişecektir. Üsküdar Belediyesi olarak bu okullarda çocuklarımızın yetiştirilmesi konusunda her zaman destekçileri olacağımızı belirtmek isterim. Bizim sadece Üsküdar'a has bir çalışmamız var. Her pazartesi bir okulda bayrak törenlerine katılırım. Bizim en önemli işimiz eğitim ve çocuklardır. Bir asfaltı bir, parkı erteleyebiliriz ama gençlere, çocuklara yönelik çalışmaları erteleyemeyiz. Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının değil topyekûn hepimizin meselesidir."