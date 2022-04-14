Tedarikçiler projelerini Turkcell teknolojileri ve tecrübesiyle geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell ekiplerinin tedarikçilerle birlikte, inovatif fikir ve çözümlerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’yla hem Turkcell’e hem de ekosisteme ve sektöre katma değer yaratan ürün, hizmet ve çözümler geliştiriliyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, sektörde ve iş süreçlerinde verimlilik odaklı ürün-hizmet kullanımını artırmak amacıyla inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Turkcell’in teknik, satış ağı ve proje yönetimi yetenekleri sayesinde geliştirilen ürün ve hizmetler; firmalara iş süreçlerinde gelişme, ek tasarruflar, kalite ve gelir artışı sağlıyor. Program sayesinde tedarikçiler, gelişime açık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirebiliyor.

Projelendirme, değerlendirme ve geliştirme aşamaları sonrası ortaya çıkan ürün veya hizmetlerin ilk müşterisi Turkcell oluyor.

Turkcell, inovatif çözümleri kendi iş süreçlerinde kullanıyor. Ayrıca geliştirilen ürün ve hizmetler, Turkcell’in grup şirketlerinden birisi olan Dijital İş Servisleri aracılığıyla kurumsal müşterilere de sunuluyor. Tedarikçiler, bu sayede sektörel erişimlerini ve kazancını da artırıyor.

Proje fikirlerini Turkcell ile geliştirmek isteyen firmalar, supplychain@turkcell.com.tr e-posta adresinden veya Turkcell’in Tedarikçi Yönetim Sistemi üzerinden programa başvurabiliyor.

Tedarik Zinciri İnovasyon sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, farklı kriterler sonrası ticari olarak da gelişime açık proje fikirleri, Turkcell Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir komitenin onayıyla hayata geçiriliyor. Komite; projeleri inovatiflik, uygulanabilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, Turkcell olarak, sadece kendi iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları çözümleri tedarik etmekle kalmayıp ürünlerin iş verimini artırarak sektör için sürdürülebilir hale getirecek çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Türk, "Ekosisteme katma değer sağlayan birçok projeyi sürdüren bir teknoloji şirketi olarak, kendi işlerimizin yanı sıra paydaşlarımızı geliştiren, yerlilik ve inovasyon hedeflerimizi de sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda devam eden Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programımızla hem çalışanlarımız hem de tedarikçilerin iş süreçlerine dair farkındalıklarını ve katılımlarını artırmayı, bu sayede ürün ve hizmetler özelinde geliştirici olmalarını amaçlıyoruz.

Program, çalışanlarımıza şirket içindeki inovasyon konusundaki yetkinliklerini artırmaları için bir araç, eğitim ve motivasyon kaynağı olurken, tedarikçilerimiz için ise ürün ve hizmetlerinin fonksiyonlarını geliştirerek iş kapasitelerini, sektörel erişimlerini ve ticari gelirlerini artırabilecekleri bir işlev görüyor. Turkcell olarak, geliştirilen projelerin ilk müşterisi biz oluyoruz. Proje fikirleri olan ve fikirlerini geliştirmek isteyen firmalara 'Bu projelerinizi Turkcell ile geliştirebilir, Turkcell’in tecrübe ve kapsayıcı üstün teknolojilerinden faydalanabilir, iş ortağımız olabilirsiniz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

