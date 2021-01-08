YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 12:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de şehir dışından tedavi için gelen kanser hastasının valizini alan bir kişi kayıplara karıştı.Çorum’dan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi olmak için gelen hasta ve yakınları, Talas ilçesi Papatya Caddesi’ndeki bir sitenin önüne eşyalarını indirdi.

Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

Kayseri’de şehir dışından tedavi için gelen kanser hastasının valizini alan bir kişi kayıplara karıştı.
Çorum’dan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi olmak için gelen hasta ve yakınları, Talas ilçesi Papatya Caddesi’ndeki bir sitenin önüne eşyalarını indirdi. Kanser hastası vatandaş ve yakınları diğer eşyaları daireye çıkarırken, valizi ise daha sonra almak için çöp kutusunun yanına koydu. Caddeden gelen kimliği belirsiz bir kişi de çöpün yanında duran valizi alarak uzaklaşırken. valizin çalınma anı da sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kayseri’ye gelen hastanın yakını olan Çavuş Çarkıt, "Kanser hastamız Çorum’dan sabah saatlerinde tedavi olmak için Kayseri’ye geldi. Sitenin önünde inerek taşıyabildikleri eşyalarını daireye çıkardılar. Ancak valizi daha sonra almak için bıraktılar. Yeniden almak için aşağı indiklerinde valizi yerinde göremedik. Valizin içinde hastamızın doktor raporları ve kanser tedavisi gördüğü evraklar bulunuyordu. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Hastamız evraklarının kaybolması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Valizi alan kişinin veya bu kişiyi görenlerin 0544 806 0099 numaralı telefona ulaşmasını rica ediyoruz" dedi.

Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.