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Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, doğaya bırakıldı

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Van ve İpekyolu ilçesinde 15 gün vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, yeniden yaşam alanlarına bırakıldı.Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ile İpekyolu Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan ve yavru Kurt, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Van ve İpekyolu ilçesinde 15 gün vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, yeniden yaşam alanlarına bırakıldı.
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ile İpekyolu Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan ve yavru Kurt, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı teslim alınan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 15 günlük tedavilerinin ardından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.

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