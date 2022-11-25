Tedavisi tamamlanan ’puhu’ doğaya salındı

Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında kuş fotoğraflaması yapan Kırmıtlı Eski Belediye Başkanı Ali Murtaza Doğan tarafından bulunan puhu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen puhunun vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Yaklaşık 4 gün boyunca Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde gözlem altında tutulan puhu uçma kabiliyetini kazanmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Puhuyu bulan Kırmıtlı Eski Belediye Başkanı Ali Murtaza Doğan, “Yaklaşık 4 gün önce yakaladığımız Türkiye’nin en büyük baykuşu puhuyu DKMP Şube Müdürü Oktay Deniz ve diğer ekip arkadaşlarımız eşliliğinde doğaya bıraktık. Kafesten kendiliğinden çıktı. ilk önce 150 metre kadar uçtu daha sonra tekrar uçtu ve doğaya karıştı gitti” dedi.

