YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Tedavisi tamamlanan ’puhu’ doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan ’puhu’ doğaya salındı

25.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında bitkin halde bulunan “puhu" Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde tamamlanan tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında kuş fotoğraflaması yapan Kırmıtlı Eski Belediye Başkanı Ali Murtaza Doğan tarafından bulunan puhu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen puhunun vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Yaklaşık 4 gün boyunca Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde gözlem altında tutulan puhu uçma kabiliyetini kazanmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Puhuyu bulan Kırmıtlı Eski Belediye Başkanı Ali Murtaza Doğan, “Yaklaşık 4 gün önce yakaladığımız Türkiye’nin en büyük baykuşu puhuyu DKMP Şube Müdürü Oktay Deniz ve diğer ekip arkadaşlarımız eşliliğinde doğaya bıraktık. Kafesten kendiliğinden çıktı. ilk önce 150 metre kadar uçtu daha sonra tekrar uçtu ve doğaya karıştı gitti” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıOsmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Sakarya'da esnafın tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı yakalandıSakarya'da esnafın tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı
İzmir’de sokak ortasında çifte cinayetİzmir’de sokak ortasında çifte cinayet
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye 24 gram

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Kasım Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:27
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:46
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 1800 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 1800 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.