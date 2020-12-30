Tedbirleri ihlal eden 565 kişiye para cezası, 100 kişiye ikaz

Gaziantep’te korona virüs salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 565 kişiye idari para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 100 şahıs emniyet ekipleri tarafından ikaz edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirlere yönelik yürüttüğü denetimlerde tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 565 şahsa para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 398, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 166 şahsa idari yaptırım uygulandığını belirtildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden ettiği tespit edilen 100 şahsın ikaz edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada 375 işyerinin denetlendiği bilgisi paylaşıldı.

