SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco'dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı!

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanırken, maçın ardından konuşan teknik direktör Tedesco, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tedesco'dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı!
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa'da Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, maçın ardından kameraların karşısına geçen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

LEROY SANE BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN İTİRAF!

Tedesco dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı! 1

Domenico Tedesco, "Topun bizde olması gerektiğini oyuncularıma söyledim. Galatasaray'a verirsek topla ne yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Çok güçlü kanat oyuncuları var. Gerçekten inanılmaz kanat oyuncuları var. Barış Alper çok çok üst seviye bir oyuncu. Onun arkaya yaptığı koşuların hem sayısı hem de kalitesi çok yüksek ama Mert bugün ona karşı harika bir performans sergiledi.

Tedesco dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı! 2

Sané de bana karşı oynadığı her maçta, Almanya'da da gol atmıştı. Bugün gol atamadığı için mutluyum. Takım halinde kompakt bir savunma yaptık. Oyuncularıma söylediğim ana şey buydu; topa sahip olmamız lazım, top bizde kalması lazımdı.'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK BİR ZEVK VE ONUR...''

Tedesco dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı! 3

Domenico Tedesco, "Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe taraftarına sert tepki!Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe taraftarına sert tepki!
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden Mauro Icardi'den itiraf! Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden Mauro Icardi'den itiraf!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa Leroy Sane Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.