Tedesco'dan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane itirafı!

Süper Kupa'da Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, maçın ardından kameraların karşısına geçen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

LEROY SANE BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN İTİRAF!

Domenico Tedesco, "Topun bizde olması gerektiğini oyuncularıma söyledim. Galatasaray'a verirsek topla ne yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Çok güçlü kanat oyuncuları var. Gerçekten inanılmaz kanat oyuncuları var. Barış Alper çok çok üst seviye bir oyuncu. Onun arkaya yaptığı koşuların hem sayısı hem de kalitesi çok yüksek ama Mert bugün ona karşı harika bir performans sergiledi.

Sané de bana karşı oynadığı her maçta, Almanya'da da gol atmıştı. Bugün gol atamadığı için mutluyum. Takım halinde kompakt bir savunma yaptık. Oyuncularıma söylediğim ana şey buydu; topa sahip olmamız lazım, top bizde kalması lazımdı.'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK BİR ZEVK VE ONUR...''

Domenico Tedesco, "Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur." dedi.