SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nihat Kahveci 'kararımı değiştirdim' diyerek yeniden yorumda bulundu!

Nihat Kahveci, Galatasaray ile Samsunspor arasındaki 3-2’lik derbi sonrası yaptığı yorumda penaltı kararına dair görüşünü değiştirdiğini söyledi — tartışmalı pozisyonu “net penaltı” olarak nitelendirdi ve maçın genel hikâyesi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. | Galatasaray haberleri ...

Nihat Kahveci 'kararımı değiştirdim' diyerek yeniden yorumda bulundu!
Emre Şen

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray–Samsunspor mücadelesini değerlendirirken özellikle maçın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin net bir görüş bildirdi. İlk başta şüpheli olduğunu söylediği el temasının ardından, görüntülerin tekrar incelenmesiyle birlikte fikrini değiştirdiğini açıkladı.

İLK YARI SARI-KIRMIZILI, SONRA SAMSUNSPOR

Nihat Kahveci kararımı değiştirdim diyerek yeniden yorumda bulundu! 1

Kahveci, karşılaşmayı iki bölüm halinde değerlendirdiğini belirterek, “İlk yarıda Galatasaray baskındı, ikinci devrede Samsunspor üstünlüğü aldı” yorumunu yaptı. Özellikle Samsunspor’un ikinci yarıda gösterdiği performansın gelecek açısından umut verdiğini vurguladı.

Ayrıca, maçın yıldızlarından Leroy Sané’nin ilk yarıdaki etkili oyununa dikkat çekerek, “Alan bulduğunda fark yaratabilen bir oyuncu. Bugün ilk yarı Galatasaray’ın silahı oydu” dedi.

PENALTI POZİSYONU VE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Nihat Kahveci kararımı değiştirdim diyerek yeniden yorumda bulundu! 2

Karşılaşmanın son dakikasında Samsunspor’un penaltı beklediği, tartışmalı bir el pozisyonu yaşanmıştı. Kahveci, karşılaşmanın hemen ardından “zor karar” olduğunu söylerken, pozisyonun tekrar izlenmesi ile birlikte “penaltı olması gerektiğini düşündüğünü” belirtti. “İlk izlenimde şüphe vardı ama sonra kararım değişti” yorumunu yaptı.

Penaltının verilmemesi ve VAR’ın devreye girmemesi nedeniyle kararın karmaşık kaldığını söyleyen Kahveci, “Top vurulduğunda elin yeri çok önemliydi, VAR izleseydi belki karar farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye liglerinde görülmemiş olay! Sahaya 7 kişiyle çıktılarTürkiye liglerinde görülmemiş olay! Sahaya 7 kişiyle çıktılar
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemi için olay iddiaRıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemi için olay iddia
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.