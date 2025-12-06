Nihat Kahveci 'kararımı değiştirdim' diyerek yeniden yorumda bulundu!

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray–Samsunspor mücadelesini değerlendirirken özellikle maçın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin net bir görüş bildirdi. İlk başta şüpheli olduğunu söylediği el temasının ardından, görüntülerin tekrar incelenmesiyle birlikte fikrini değiştirdiğini açıkladı.

İLK YARI SARI-KIRMIZILI, SONRA SAMSUNSPOR

Kahveci, karşılaşmayı iki bölüm halinde değerlendirdiğini belirterek, “İlk yarıda Galatasaray baskındı, ikinci devrede Samsunspor üstünlüğü aldı” yorumunu yaptı. Özellikle Samsunspor’un ikinci yarıda gösterdiği performansın gelecek açısından umut verdiğini vurguladı.

Ayrıca, maçın yıldızlarından Leroy Sané’nin ilk yarıdaki etkili oyununa dikkat çekerek, “Alan bulduğunda fark yaratabilen bir oyuncu. Bugün ilk yarı Galatasaray’ın silahı oydu” dedi.

PENALTI POZİSYONU VE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşmanın son dakikasında Samsunspor’un penaltı beklediği, tartışmalı bir el pozisyonu yaşanmıştı. Kahveci, karşılaşmanın hemen ardından “zor karar” olduğunu söylerken, pozisyonun tekrar izlenmesi ile birlikte “penaltı olması gerektiğini düşündüğünü” belirtti. “İlk izlenimde şüphe vardı ama sonra kararım değişti” yorumunu yaptı.

Penaltının verilmemesi ve VAR’ın devreye girmemesi nedeniyle kararın karmaşık kaldığını söyleyen Kahveci, “Top vurulduğunda elin yeri çok önemliydi, VAR izleseydi belki karar farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.